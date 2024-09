Morador do bairro Pomerânia, em Guabiruba, Roberto Carlos Otto é um exemplo de como a curiosidade e a necessidade podem se transformar em paixão e profissão, especialmente através dos vasos de cimento.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Sua jornada começou em 2021, quando decidiu explorar esse universo da cerâmica feita à mão, motivado por um desejo constante de se reinventar.

Desde então, ele vem dedicando-se a aperfeiçoar cada detalhe desse ofício, construindo um legado de arte e tradição.

Produção dos vasos

A história de Roberto não é apenas sobre a fabricação de vasos, mas sobre o profundo processo de aprendizado e evolução.

Ele faz questão de lembrar que, desde o início, sempre esteve envolvido em cada etapa da produção, desde a criação das formas em areia e barro até a confecção dos gabaritos de madeira, todos feitos por suas próprias mãos.

Esses gabaritos são então fundamentais, pois são eles que dão forma aos seus vasos, permitindo a criação de peças únicas e personalizadas.

Vasta coleção de vasos

Hoje, após três anos de dedicação, Roberto acumula uma vasta coleção de modelos e cores. Muitas vezes, ele trabalha conforme as especificações dos interessados em adquiri-los.

Essa capacidade de adaptação é algo que ele valoriza profundamente, atribuindo a Deus o dom de criar novas formas e tamanhos que encantam e surpreendem.

A técnica antiga

Além da inovação constante, Roberto também se propôs a resgatar uma técnica manual de confecção de vasos, utilizada por muito tempo no passado, mas deixada de lado com o advento das novas tecnologias.

Ele acredita que, embora essa técnica seja menos conhecida hoje em dia, ainda possui um valor inestimável, especialmente para aqueles que apreciam a autenticidade e a arte manual.

Para Roberto, o trabalho com vasos artesanais de cimento é mais do que uma profissão; é uma fonte de satisfação e terapia.

Cada peça que ele cria carrega não apenas a habilidade adquirida ao longo dos anos, mas também a paixão e a dedicação que ele deposita em seu trabalho.

É uma forma de expressar sua criatividade, de conectar-se com tradições antigas e de oferecer ao mundo um pouco da arte que ele tanto ama.

Convite

Por fim, Roberto deixa um convite aberto àqueles que se interessam pelo mercado de vasos artesanais.

Ele se sente feliz em compartilhar seu conhecimento e em ajudar outros a ingressarem nesse universo tão rico e gratificante.

Para ele, cada novo artesão que surge é uma prova de que essa tradição, tão cheia de história e significado, continuará viva por muitas gerações.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh agradece e valoriza imensamente os parceiros comerciais que tornaram possível mais esta pauta relevante.

Confira cada um deles nos banners abaixo e então clique para conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Turma de Brusque então celebra 33 anos de formatura em reunião emocionante

2. Cãominhada encanta tutores e cães em Brusque; veja então como foi o evento

Vasos artesanais em fotos

Para encerrar esta pauta, vamos destacar o trabalho de Roberto e a criatividade que ele demonstra na produção de seus vasos artesanais.

A seguir, você encontrará uma galeria de fotos que ilustra de forma clara e envolvente essa narrativa.

*Créditos: Roberto Carlos Otto >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK