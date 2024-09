Neste domingo, 1, Brusque vivenciou um evento especial que alegrou os corações dos amantes dos cães e proporcionou uma manhã de lazer inesquecível para todos os participantes.

A Lippet Pet Shop, em parceria com o River Mall, realizou então a primeira edição da Cãominhada, que atraiu um grande público desde as primeiras horas do dia.

Com as condições climáticas favoráveis, o início de setembro se revelou perfeito para uma caminhada ao ar livre na companhia dos fiéis amigos de quatro patas.

Cães e tutores na Beira Rio

O evento teve início às 8h, com a concentração na ponte do Trabalhador. Famílias inteiras, acompanhadas de seus cães, se reuniram em um clima de descontração e alegria, prontos para seguir o trajeto que percorreu a avenida Beira Rio.

Durante o percurso, o cenário encantador às margens do rio rio Itajaí-Mirim se transformou no pano de fundo perfeito para este momento de lazer.

Os sorrisos dos tutores e os rabos abanando dos cães demonstraram a sintonia e a felicidade que permearam o ambiente.

Cães e regras

Ao longo da caminhada, a organização do evento se certificou de que tudo corresse conforme o planejado, garantindo a segurança e o conforto de todos.

Houve um cuidado especial para que os pets de raças consideradas perigosas, conforme a Lei 4.864, utilizassem focinheiras, reforçando o compromisso com o bem-estar de todos os participantes.

Brindes e palestras

O destino final da Cãominhada foi o River Mall, onde uma série de atividades e atrações então aguardavam os participantes.

Desde brindes e sorteios até palestras sobre cuidados com os pets, tudo foi pensado para proporcionar uma experiência completa e agradável.

As crianças correram pelo espaço, enquanto os cães exploravam cada canto, cheios de energia. Os tutores aproveitaram para trocar dicas e experiências, fortalecendo a comunidade de amantes dos animais na cidade.

Informações no Instagram

Para participar do evento, foi necessário inscrever o pet antecipadamente pelo WhatsApp da Lippet Pet Shop, no número (47) 99292-7871.

Esta organização prévia demonstrou o cuidado e o comprometimento da Lippet Pet Shop em garantir que todos os detalhes fossem planejados com esmero, proporcionando um domingo que ficará na memória dos participantes.

Quem deseja saber mais sobre o evento ou obter informações sobre o mundo dos pets pode visitar o Instagram da Lippet Pet Shop, @lippetpetshop, onde a equipe compartilha dicas, novidades e atualizações sobre futuros eventos e cuidados com os animais.

Sucesso do evento

Com as condições meteorológicas favorecendo desde cedo, este domingo se mostrou, portanto, ideal para celebrar a amizade entre humanos e animais.

O evento, repleto de bem-estar, lazer e conexão com a comunidade, transformou a manhã em uma experiência memorável para todos os participantes.

A Cãominhada, além de ser uma oportunidade de diversão, reforçou a importância de cuidar dos nossos pets e da interação saudável entre todos.

O sucesso desta primeira edição evidenciou que a Lippet Pet Shop e o River Mall fizeram uma escolha certeira ao criar um domingo inesquecível, repleto de momentos especiais e diversão para todos os presentes.

Cães e tutores em fotos

Vamos concluir esta pauta com grande estilo, apresentando uma galeria de imagens, que mostra de forma clara e objetiva, como foi a primeira caminhada em Brusque, realizada na manhã deste domingo.

As imagens espetaculares então ilustram todo o evento, destacando a interação entre cães e tutores.

*Autoria das imagens: Ciro Groh/O Município >>

