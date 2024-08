Em um ambiente repleto de histórias, contos e fábulas, poesias podem revelar momentos inesperados e acontecimentos surpreendentes, transformando vidas de maneira inesperada.

Foi assim que teve início esta emocionante jornada do resgate de memórias, protagonizada por um achado inesperado na biblioteca da Escola de Ensino Fundamental Professora Georgina de Carvalho Ramos da Luz, localizada no bairro São Pedro, em Brusque.

Ali, entre estantes cheias de livros, a dedicada bibliotecária Cristiane Fatima Eger Correia fez uma descoberta que tocaria profundamente o coração de uma família.

Durante suas leituras, Cristiane deparou-se com um livro antigo especial que, no passado, fez parte de um projeto das escolas municipais intitulado “Brincando de Poesia”, datado de 1991.

O volume continha escritos de diversas pessoas conhecidas na comunidade, mas foi um nome, em particular, que chamou a atenção, sendo de Ademir Rassweiler, um ex-aluno que havia contribuído com duas poesias, quando estava na primeira série do primário.

O impacto das poesias

O impacto dessa descoberta se tornou ainda mais profundo ao se considerar que Ademir, pai de Sophia, aluna que atualmente cursa o 5º ano na mesma escola que ele frequentou, faleceu em 2022, devido a problemas cardíacos.

Neste sábado, 31 de agosto, Ademir celebraria seu 40º aniversário, uma data que traz à tona memórias e emoções profundas.

Ele deixou para trás uma família muito amada, composta por sua esposa Maria Lúcia, as filhas Thayla, de 15 anos, Sophia, de 11, e a pequena Mariah, de apenas três anos. Todos eles continuam honrando sua memória com carinho e saudade.

Poesias emocionam o coração de Sophia

Ao descobrir as palavras escritas por seu pai ainda na infância, Sophia foi tomada por uma onda de emoção, ao ver o legado deixado por ele na própria escola onde estudava.

Em um gesto carregado de significado, Sophia copiou as poesias em uma folha e levou-as para casa.

Ela estava ansiosa para mostrar esse achado à sua família, especialmente à sua avó, Florentina Rassweiler, carinhosamente chamada de dona Tina.

A leitura despertou lembranças queridas, como a do cachorrinho Totó, mencionado por Ademir em seus versos.

Memórias

A descoberta trouxe à tona memórias de momentos especiais vividos em família. Inclusive, a chegada da pequena Mariah marcou o sentimento de realização na vida de Ademir. Com seu nascimento, veio junto o sentimento que a família estava completa.

Junto à esposa, ele decidiu instituir uma nova tradição familiar, onde a cada Natal, uma fotografia seria tirada para registrar a união e o amor entre eles.

Assim, em 2021, a primeira dessas fotos foi capturada, mas, seis meses depois, Ademir partiu de forma inesperada.

Apesar da dor da perda, Maria Lúcia e as meninas decidiram manter viva a tradição, cientes de que Ademir, em espírito, estaria sempre presente em cada imagem.

As poesias de Ademir, escritas na inocência de sua infância, tornaram-se um legado precioso, um pedaço de sua essência que perdura no tempo.

Elas trazem consolo e fortalecem os laços de uma família que o guarda com amor em suas lembranças.

Galeria de fotos

Para encerrar esta edição, apresentamos uma galeria de fotos que revela não apenas o cotidiano da família de Ademir, mas também a rotina na Escola Professora Georgina, no bairro São Pedro, em Brusque.

Esta seleção especial foi cuidadosamente preparada para você, nosso querido leitor.

*Autoria: Ciro Groh e família Rassweiler >>

