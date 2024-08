Motorista bate carro na cabeceira da ponte da Bilu, em Brusque, e fica ferido

Um homem de 45 anos colidiu o carro que dirigia contra a cabeceira da ponte João Libério Benvenutti, popular ponte da Bilu, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O acidente aconteceu no começo da manhã deste sábado, 31. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A vítima relatou ferimentos na região do tórax e no ombro. A colisão aconteceu na parte debaixo da cabeceira da ponte. O homem recusou atendimento médico, mesmo com os bombeiros recomendando.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o homem disse que procuraria atendimento particular caso as dores persistissem. Ele permaneceu no local do acidente para aguardar o guincho da seguradora.

