IBGE divulga estimativa de população de Brusque em 2024

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta quinta-feira, 29, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Na data de referência de 1º de julho de 2024, Brusque tinha uma população estimada de 151.949 habitantes.

Segundo o IBGE, o Brasil tinha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, além de servir como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Com base nos dados do Censo 2022, Brusque tinha uma população de 141.385 habitantes. A estimativa do IBGE representa um crescimento de 10.564 habitantes.

Unidades da Federação

Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,0 milhões de habitantes. Minas Gerais, com 10% (21,3 milhões), e Rio de Janeiro, com 8,1% (17,2 milhões), fecham a lista dos três estados mais populosos. Na outra ponta, cinco UFs têm menos de 1% da população do país: Rondônia (0,8%), Tocantins (0,7%), Acre (0,4%), Amapá (0,4%) e Roraima (0,3%).

Santa Catarina tem 8.058.441 habitantes, o menor número entre os estados da região Sul. O Paraná lidera com 11.824.665 habitantes, enquanto o Rio Grande do Sul tem 11.229.915.

População das regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas com mais de um milhão de habitantes

Ao observar a população das regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas, a lista inclui 30 áreas com mais de um milhão de habitantes, somando mais de 100 milhões de habitantes. São Paulo lidera com 21,5 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro (12,9 milhões), Belo Horizonte (6,0 milhões), DF e Entorno (DF/GO/MG) (4,7 milhões), Fortaleza (4,2 milhões) e Porto Alegre (4,1 milhões).

Santa Catarina tem duas regiões entre essas 30: a região Norte/Nordeste Catarinense, com 1.569.222 habitantes, na 21ª posição. A outra representante catarinense é a região metropolitana de Florianópolis, com 1.461.218 habitantes na 23ª posição.

Entenda como são calculadas as estimativas da população

As estimativas da população residente nos municípios foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022.

“As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as estimativas da população até a data de referência, em 1º de julho de 2024”, explica Marcio Minamiguchi, gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE.

“A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios”, complementa o pesquisador.

Leia também:

1. Inovação: veja como a inteligência artificial redefine fotos de um celular moderno

2. Idoso de 80 anos capota carro na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

3. VÍDEO – Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos

4. Jacutinga, ave em extinção, é “nova moradora” do Zoobotânico de Brusque

5. Moraes intima Elon Musk e X, antigo Twitter, pode ser suspenso no Brasil

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: