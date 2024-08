Idoso de 80 anos capota carro na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Um idoso de 80 anos capotou o carro que dirigia na noite desta quarta-feira, 28, na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá. O acidente aconteceu no bairro Pedras Grandes. O motorista não ficou ferido.

De acordo com a polícia rodoviária do estado, o idoso transitava pela rodovia no sentido Brusque a Botuverá, quando perdeu o controle do veículo em uma curva, saiu da pista e capotou.

Uma imagem divulgada pela polícia rodoviária mostra o carro virado para baixo em uma área de mata. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 46 da rodovia.

