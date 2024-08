Alistamento militar para mulheres começa no Brasil a partir de 2025 e será voluntário

A partir de 2025, mulheres com 18 anos poderão realizar o alistamento militar. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 28, pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em evento em Brasília que celebrou os 25 anos do ministério.

Conforme decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o alistamento feminino será de caráter voluntário.

Segundo o governo federal, inicialmente serão ofertadas 1,5 mil vagas, sendo que o recrutamento terá início em 2025, e a incorporação a uma das organizações militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, a partir de 2026.

Por lei, o alistamento tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogado a cada período de um ano até o prazo de oito anos.

O período de alistamento ocorrerá entre os meses de janeiro e junho, mesmo período do alistamento masculino. As voluntárias deverão completar a maioridade no ano de inscrição e, ainda, residir em algum dos municípios que possuem organização militar e que foram contemplados com a medida.

A partir do ato oficial de incorporação, o serviço militar será de cumprimento obrigatório, ficando a militar sujeita às obrigações e deveres previstos em lei e ao regulamento de cada Força.

Mulheres nas Forças Armadas

Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, o que corresponde a cerca de 10% de todo o efetivo. Com a adoção do alistamento, o governo federal prevê que o número de oportunidades deve crescer gradativamente.

