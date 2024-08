PF cumpre mandados em SC contra envolvidos em ataques do 8 de Janeiro

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal no âmbito da operação Lesa Pátria. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpridos nesta quinta-feira, 29. A operação tem como alvo os envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro.

As cidades catarinenses palco da operação não foram divulgadas pela PF. Trata-se da 29ª fase da operação. Manifestantes contrários ao resultado das eleições de 2022, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito, invadiram e depredaram os prédios do Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília.

Os mandados foram cumpridos em outros dois estados e no Distrito Federal, sendo três no Rio de Janeiro, um em Goiás e um no DF. Ao todo, são dez mandados.

“Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões”, informou a Polícia Federal, em comunicado no site.

Ainda de acordo com a PF, os fatos investigados são considerados crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: