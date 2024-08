Jacutinga, ave em extinção, é “nova moradora” do Zoobotânico de Brusque

O parque Zoobotânico de Brusque recebeu uma jacutinga, ave ameaçada de extinção. De acordo com a prefeitura, que anunciou a ave como “nova moradora” nesta quinta-feira, 29, a espécie já foi comum na Mata Atlântica, mas sofreu drástica redução populacional.

Aves da espécie medem entre 64 e 74 centímetros e pesam entre 1,1 e 1,4 quilos. Alimentam-se principalmente da polpa de frutos carnosos, sendo os das palmeiras a principal fonte de alimento.

“Historicamente, a jacutinga era abundante em diversas regiões. No entanto, sua presença foi se tornando cada vez mais rara. Relatos históricos indicam que, em 1866, cerca de 50 mil jacutingas foram abatidas no vale do rio Itajaí em poucas semanas de inverno”, informou a prefeitura.

Ainda de acordo com o Executivo, a chegada da jacutinga no Zoobotânico faz parte de um trabalho de conservação de espécies. “Nosso objetivo é, no futuro, encontrar uma fêmea para pareamento e reprodução”, diz a diretora do parque, Priscila Dauer.

