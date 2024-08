Com a inovação tecnológica dos últimos anos, os smartphones estão mais sofisticados do que nunca, trazendo recursos avançados e experiências personalizadas.

*Não deixe de conferir a galeria de fotos comparativas ao final desta edição

Algumas marcas premium oferecem câmeras de 200 megapixels e zoom de até 100 vezes, proporcionando uma qualidade de imagem de nível profissional e elevando as possibilidades fotográficas a novos patamares.

Além disso, esses dispositivos modernos não se destacam apenas pela fotografia. Suas telas antirreflexo, com brilho impressionante, permitem que você visualize fotos e use o celular mesmo sob a luz direta do sol, sem qualquer comprometimento da visibilidade.

E não para por aí; esses smartphones avançados também possibilitam chamadas internacionais com tradução simultânea, onde você ouve a conversa no seu idioma, enquanto a pessoa do outro lado recebe a mensagem na língua dela.

Inovação com a inteligência artificial

Entretanto, o que realmente diferencia os lançamentos mais recentes de uma determinada marca é a inteligência artificial (IA) integrada nesses smartphones.

Com essa tecnologia, o dispositivo se transforma em um verdadeiro computador de bolso, oferecendo um nível de personalização e aprimoramento de imagem capaz de impressionar até os fotógrafos mais renomados.

Além disso, ele eleva significativamente a produtividade no trabalho, facilitando tarefas e otimizando processos diretamente no smartphone.

Inovação da IA em fotos

Nesta edição, queremos destacar como a IA pode transformar fotografias capturadas por smartphones, levando-as a um novo patamar de qualidade.

Logo após os anúncios, vamos apresentar uma galeria de fotos que mostra, lado a lado, as imagens originais e as modificadas pela IA.

A precisão e o realismo das modificações são tão impressionantes que muitos nem perceberiam que houve alguma intervenção digital.

Fotos comparativas após anúncios

O Blog do Ciro Groh dedica esta parte da sessão para destacar, de forma merecida, os apoiadores comerciais que tornaram possível a realização desta pauta.

Conheça cada um deles nos banners abaixo e clique para então descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Aventura espetacular: piloto de Brusque então planeja sobrevoar 3.300 km até Fernando de Noronha

2. Descubra a casa que então mantém viva a tradição germânica em Guabiruba

A inovação da IA mostrada em fotos

Convidamos você a explorar a galeria a seguir, que ilustra como a inovação tecnológica tem revolucionado a fotografia, mostrando lado a lado as imagens originais e suas versões modificadas pela IA.

Assim, observe como um aparelho celular é capaz de transformar fotos comuns em verdadeiras obras de arte, tudo em poucos segundos, com apenas um toque na tela.

*Zoom de 100 vezes aplicado >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK