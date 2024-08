Primos Móveis/Bandoleiros e Figueira A se enfrentam na final do Campeonato de Futsal de Botuverá às 20h deste sábado, 31, no Ginásio do Imigrante. As duas equipes fazem praticamente a reedição da final de 2023, já que o elenco vice-campeão daquela edição, Figueira B, está hoje no time A.

As vagas para a final foram decididas neste sábado, 24, nas semifinais. O Primos Móveis venceu o Figueira B por 4 a 2. Silas foi o destaque dos atuais campeões, com três gols marcados. O Figueira A venceu o Grêmio Lageado por 3 a 1, com dois gols marcados por Tiago Gohr.

Antes da final entre Primos Móveis e Figueira, que começa às 20h, Figueira B e Grêmio se enfrentam às 19h na disputa pelo terceiro lugar.

O campeão se classifica à Recopa Intermunicipal para enfrentar o Atlético Tarumã, campeão de Guabiruba. Conforme a Secretaria de Esportes de Botuverá, o jogo de ida será realizado em 14 de setembro, em Guabiruba. A volta, em Botuverá, está marcada em 21 de setembro. A Recopa feminina será entre Fênix (Guabiruba) e Ourinho (Botuverá).

