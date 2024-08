TEMPO REAL: Acompanhe o julgamento do assassino da creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau

Acompanhe nesta página a cobertura em tempo real do julgamento do assassino da creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, diretamente do Salão do Tribunal, no Fórum Central de Blumenau, que acontece nesta quinta-feira, 29.

O réu que matou quatro crianças e feriu outras cinco em um massacre ocorrido na creche Cantinho Bom Pastor, em 5 de abril de 2023, já deu o seu depoimento no júri popular.

Ele apresentou algumas informações desconexas e respondeu apenas as perguntas da defesa. Segundo ele, seu ex-padrasto conversou com policiais e começou a ser perseguido por eles. Ele também afirmou que colocaram chip no seu olho, para que soubessem que estava usando drogas.

Ele diz que o chip foi colocado pelos policiais em 2021, quando ainda morava com o padrasto. Afirma ainda que usou ecstasy, LSD e cocaína. Em seguida, foi dispensado e a sessão entrou em um intervalo.

