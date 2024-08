O Paysandú enfrenta o Criciúma às 15h deste domingo, 1º, no estádio Cônsul Carlos Renaux, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense feminino. Nesta primeira vez em que a equipe brusquense disputa a competição, a campanha terá pelo menos seis partidas, sendo três delas em casa. A entrada é gratuita, e o alviverde planeja uma programação com atividades e distribuição de brindes.

O Campeonato Catarinense tem dois grupos com quatro equipes cada. A equipe alviverde está no Grupo B, com Criciúma, Meninas de Jaraguá e Marcílio Dias. O Grupo A tem Avaí/Kindermann (Caçador), Floresta (Pomerode), Ajap (Pinhalzinho) e Tunense (Tunápolis).

As duas melhores equipes de cada grupo vão às semifinais, que, assim como a final, são disputadas em ida e volta.

Criciúma e Marcílio Dias foram semifinalistas eliminados na edição de 2023. O Meninas de Jaraguá, assim como o Paysandú, tem um trabalho mais voltado para as categorias de base e fará sua estreia na competição adulta.

