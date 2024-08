Ciclista é levado para o Hospital Azambuja após ser atingido por carro no Centro de Brusque

Um ciclista foi atingido por um carro durante a tarde desta quinta-feira, 29, no Centro de Brusque. O fato foi registrado por volta das 13h01. Com o impacto, a vítima foi projetada sobre o veículo. Ela foi levada para o Hospital Azambuja.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a vítima foi um homem de 26 anos, que transitava pela rua do Convento, quando o acidente aconteceu. Ele foi encontrado deitado na via. O homem relatou que após ser projetado sobre o veículo, bateu a cabeça no asfalto.

Ele sofreu um corte no crânio, mas negou perda da consciência, assim como tontura; apresentou dores nas pernas e nas costas. Posteriormente, os agentes o conduziram para o Hospital Azambuja.

Uma mulher de 50 anos conduzia o carro Corolla, que atingiu o ciclista. Informações sobre a dinâmica do acidente e identidade dos envolvidos não foram divulgadas.

Leia também:

1. Inovação: veja como a inteligência artificial redefine fotos de um celular moderno

2. Idoso de 80 anos capota carro na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

3. VÍDEO – Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos

4. Jacutinga, ave em extinção, é “nova moradora” do Zoobotânico de Brusque

5. Moraes intima Elon Musk e X, antigo Twitter, pode ser suspenso no Brasil

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: