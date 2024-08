Brusque apresenta oficialmente últimos reforços para temporada

O Brusque anunciou oficialmente suas últimas contratações para a temporada. Além dos uruguaios Pollero e Ocampo, o Quadricolor trouxe mais cinco reforços: Gabriel Lima, Agustín González, Gabriel Pinheiro, Lorran e Jhanpol Torres. A apresentação dos atletas ocorreu no Hotel Estação 101, na manhã desta quinta-feira, 29.

O elenco do Marreco agora conta com mais dois estrangeiros, o meia uruguaio de 26 anos, Agustín González, ou Tato González, como já ficou conhecido no elenco, e o zagueiro Jhanpol Torres, colombiano de 23 anos. Tato vestirá a camisa 14, enquanto “Jean” a 16.

O já estreante Lorran foi apresentado com a camisa 30, apesar de já ter jogado com outro número. Gabriel Pinheiro, zagueiro, e Lima, lateral esquerdo, vestem respectivamente os números 12 e 6.

Durante a apresentação dos atletas, o diretor de futebol André Rezini pontuou que a janela de meio de ano serve justamente para os reparos durante a temporada e que todos os novos nomes do Bruscão chegaram “muito bem referendados”.

Rezini também falou sobre a atual fase do clube e avalia que a posição do clube poderia ter sido melhor se não fosse por alguns jogos. Outro assunto que novamente foi abordado é questão de jogar fora de casa, mesmo sendo mandante das partidas. “Entendemos que nosso torcedor não está indo para o jogo por conta da dificuldade de viajar para uma outra cidade, tem a questão financeira também. Mas na hora em que trazermos o jogo para Brusque, não tenho dúvida alguma de que o torcedor vai lotar o Augusto Bauer”.

De acordo com André, a expectativa é de que o Brusque volte a jogar em sua casa no dia 14 de setembro, contra o Vila Nova.

“A janela vem para fazer os ajustes. Os clubes estão buscando melhorar suas pontuações, são feitas reposições daqueles que saem. Mas deixo claro que temos muita confiança no elenco atual”, ressaltou André Rezini.

Os jogadores agora aguardam a liberação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poderem entrar em campo. O único atleta apresentado que já está regular é o volante Lorran. Entretanto, Rezini afirma que até o jogo contra o Santos, no dia 7 de setembro, todos estarão com a documentação em dia. O Brusque encara o Operário na segunda-feira, 2.

Questionados sobre suas condições físicas, os jogadores disseram que estão prontos e preparados para jogar a quantidade de minutos necessários para ajudar a equipe.

Confira detalhes das novas contratações do Quadricolor:

Brusque contrata zagueiro titular do Nova Iguaçu-RJ

Brusque anuncia contratação de zagueiro capitão de time colombiano

Brusque anuncia terceiro reforço estrangeiro para a Série B

Brusque anuncia a contratação de volante; saiba quem é

