Brusque anuncia contratação de zagueiro capitão de time colombiano

O Brusque anunciou neste domingo, 25, a contratação do zagueiro colombiano Jhan Pool Torres que atuava pelo Barranquilla FC, da segunda divisão da Colômbia. Ele chega ao clube por empréstimo de um ano.

Torres tem 23 anos e 1,86 m de altura. Nas redes sociais, o Barranquilla FC se despediu do jogador, que era capitão do clube.

“Jhan Pool, sua liderança no Barranquilla FC foi inestimável. Sua paixão em campo tem sido um exemplo e confiamos que esta nova etapa no Brasil será repleta de sucesso”, disse o clube em comunicado. O último jogo de Torres foi na quarta-feira, 21, na derrota do Barranquilla diante do Real Santander por 2 a 1.

⚽️ ¡Hasta luego, Capitán!🌎🇨🇴🇧🇷 Jhan Pool, tu liderazgo en el Barranquilla FC ha sido invaluable. Tu pasión en la cancha ha sido un ejemplo, y confiamos en que esta nueva etapa en Brasil estará llena de éxitos.

https://t.co/notEyMtR9K — Barranquilla FC (@BarranquillaFC) August 25, 2024

Em 2024, Torres realizou 21 jogos pelo Barranquilla, 20 como titular, e marcou dois gols. O time acabou na 12ª posição do Apertura Colombiano e está na décima colocação do Clausura. Na carreira, ele fez quase 140 jogos oficiais pelo clube.

Mais um estrangeiro no elenco

Ele é o quarto estrangeiro contratado pelo Brusque na janela, após os uruguaios Agustín González, Matías Ocampo e Rodrigo Pollero.

O Brusque ocupa a penúltima colocação do Brasileirão Série B, com 19 pontos em 22 rodadas. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, 27, diante do Sport, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 21h.

