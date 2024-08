Neste domingo, 25, Brusque vivencia uma mudança climática significativa. Após um sábado dominado pelo frio úmido, que exigiu o uso constante de guarda-chuvas, o cenário transformou-se por completo.

*Confira a linda galeria de fotos exposta no fim desta edição

Isso porque o sol retornou com vigor, trazendo consigo um padrão meteorológico seco, característico do inverno brusquense.

Essa transição abrupta, de um sábado molhado e cinzento para um domingo ensolarado e estável, foi o incentivo perfeito para que as famílias da cidade saíssem de casa e tirassem proveito das condições favoráveis para atividades ao ar livre.

Sob um céu azul como pano de fundo, o Clube Esportivo Guarani, por exemplo, se destacou como o ponto de encontro preferido.

Brusquenses, ávidos por diversão e contato com a natureza, desfrutaram de momentos de lazer, aproveitando o cenário climático propício diante do retorno do sol.

Frio e sol

Mesmo com a presença do astro-rei, as temperaturas durante a tarde não ultrapassaram os 18°C, mantendo a sensação típica de inverno na cidade.

Essa combinação de frio e sol proporcionou um dia ideal para quem buscava momentos ao ar livre, sem o incômodo da umidade que marcou o dia anterior.

As temperaturas durante a tarde, apesar do sol, não ultrapassaram os 18°C, mantendo o clima tipicamente invernal no município.

Frio, sol e famílias

E para tornar este domingo ainda mais especial, ao final da edição, você encontrará uma deslumbrante galeria de fotos que capturou os melhores momentos deste domingo.

As imagens, que refletem a beleza do inverno em Brusque, destacam a alegria das famílias ao desfrutar do clima e das oportunidades de lazer.

Assim, este domingo ficará marcado como um dia de inverno perfeito, ou seja, frio seco, ensolarado e repleto de diversão ao ar livre.

Fotos após anúncios

É hora de divulgar os nomes dos apoiadores deste trabalho. O Blog do Ciro Groh tem o prazer de apresentá-los nos banners abaixo.

Clique em cada um e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque sob frio úmido: confira as mais belas fotos

2. Brusque sob tons de cinza: a chegada da frente fria então registrada em fotos

Frio, sol e belas fotos

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentamos uma deslumbrante galeria de fotografias.

Cada imagem captura um cenário encantador, e temos certeza de que você ficará fascinado com o que preparamos exclusivamente para você, nosso querido leitor.

Confira a seguir cada detalhe que capturamos especialmente para este momento.

*Autoria das imagens: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK