A frente fria que chegou na sexta-feira, 23, trouxe consigo uma mudança drástica no clima de Brusque, resultando na segunda tarde mais gelada do ano e intensificando o frio neste sábado, 24.

Com a queda acentuada das temperaturas, os moradores precisaram se proteger do rigor climático, recorrendo a casacos, toucas e cachecóis.

A presença da chuva, que se somou à umidade do ar, acentuou ainda mais a sensação térmica, criando um ambiente típico de inverno, dominando a cidade.

Nas ruas, o cenário urbano foi tomado por pessoas bem agasalhadas, que enfrentaram o dia com roupas pesadas para se proteger das baixas temperaturas e do vento gelado.

Este sábado em Brusque, sob os termômetros registrando marcas diurnas abaixo de 15°C, exigiu uma resposta à altura por parte da população, que adaptou seu vestuário às condições adversas.

Números do frio e da chuva

Para complementar a análise do rigoroso clima de inverno que marcou este sábado em Brusque, a matéria também apresenta uma tabela detalhada com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Nesta apuração, os leitores encontrarão um apanhado geral das chuvas acumuladas ao longo do dia, registradas em cada local monitorado.

Os dados, destacados em azul, mostram claramente a quantidade parcial diária de precipitação em diferentes pontos da região, mencionados em anexo.

Além disso, a tabela ilustra as temperaturas máximas da tarde, evidenciando que, em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, os termômetros não ultrapassaram os 15°C.

Esses números reforçam a narrativa de um sábado marcado por um clima severo, onde o frio e a chuva se combinaram para criar um cenário invernal que dominou a cidade e toda a região.

Frio deve persistir

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o frio intenso, que veio marcar este sábado em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, deve persistir no domingo, 25, mantendo a sensação térmica baixa em toda a região.

No entanto, há uma previsão de que o tempo seco retorne gradualmente, com a possibilidade de o sol reaparecer ao longo do dia, diz a nota.

Mesmo com essa melhora, o amanhecer sinaliza ser gelado, diante de temperaturas que podem cair abaixo de 7°C em Brusque e arredores.

Apesar da perspectiva de sol, as máximas não devem ultrapassar os 20°C, mantendo a sensação de frio durante todo o período.

Próxima semana

Conforme Scheuer, esse clima frio se estenderá também para o início da próxima semana. Tanto na segunda quanto na terça-feira, 27, os moradores de Brusque e cidades vizinhas devem se preparar para amanheceres ainda mais frios.

As mínimas, então, sinalizam oscilar entre 2°C e 5°C, com a possibilidade de geada em algumas áreas. No entanto, a previsão indica que o tempo seco continuará predominando, explica.

Já na quarta-feira, o frio ainda estará presente, mas começará a perder força. Mesmo assim, as madrugadas continuarão geladas, e o cenário de temperaturas baixas deverá persistir, embora de forma já menos intensa, conclui o meteorologista.

Frio deste sábado em fotos

Para encerrar a matéria, convidamos você a explorar uma estupenda galeria de fotos que captura a essência do inverno nas ruas de Brusque.

As imagens, expostas a seguir, retratam os moradores da cidade enfrentando o clima rigoroso, vestindo seus casacos, cachecóis, toucas e outras roupas pesadas, que se tornaram indispensáveis neste sábado gelado.

A seleção fotográfica, ilustra de forma vívida, como o frio transformou o cenário urbano, revelando a beleza e a resiliência de uma cidade que se adapta às adversidades do inverno.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

