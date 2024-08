A chegada de uma frente fria à região de Brusque, na sexta-feira, 23, transformou o clima em todo o Vale do Itajaí-Mirim, trazendo de volta um padrão de frio típico de inverno.

Os efeitos desse sistema ficaram evidentes no amanhecer deste sábado, 24, diante de uma baixa sensação térmica, que deve se prolongar ao longo do dia, exigindo o uso dos casacos em tempo integral.

Este novo episódio invernal, inclusive, promete se estender ao fim de semana e pelos dias subsequentes.

Para abordar o tema com mais detalhes e precisão, contamos, então, com a análise do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo.

Confira as informações completas logo após a foto.

O frio no sábado

*Boletim: Piter Scheuer >>

É diante de grande satisfação e alegria que colaboramos, mais uma vez, com informações meteorológicas para esta renomada coluna.

Iniciamos o boletim pelo sábado, que por sinal, amanheceu impondo uma baixa sensação térmica a Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

O dia deve seguir sob frio úmido, com temperaturas máximas não ultrapassando a marca de 15 a 16°C.

Além disso, o risco de chuva se torna evidente a qualquer momento, exigindo atenção especial para quem tem atividades externas programadas, a fim de evitar contratempos.

A cobertura de nuvens será predominante, e, caso o sol apareça, será por curtos períodos, sem grande relevância.

Frio se estabelece

Para o restante do fim de semana e os dias subsequentes, os modelos de previsão indicam, então, que o frio se manterá por um período prolongado em Brusque e região.

No domingo, é esperado outro amanhecer gelado, podendo até ficar abaixo de 7°C. O tempo começa a dar sinais de melhoria, com o sol podendo voltar a aparecer ao longo do dia.

No entanto, apesar disso, as máximas diurnas ainda devem ficar abaixo dos 20°C, o que sugere uma baixa sensação térmica.

Próxima semana

Para o início da próxima semana, as projeções indicam que o tempo seco deve prevalecer, diante da expectativa do sol aparecendo entre nuvens.

No entanto, o amanhecer, tanto de segunda-feira quanto terça-feira, será muito gelado, com mínimas variando entre 2 a 5°C em Brusque e se aproximando de 0°C em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim.

Durante a tarde, as temperaturas sinalizam permanecer abaixo dos 20°C, podendo, eventualmente, ultrapassar um pouco esse valor, mas sem ir muito além.

Esse padrão de inverno, portanto, tende a se manter na primeira metade da próxima semana, mantendo a baixa sensação térmica e exigindo o uso constante de casacos aos moradores de Brusque e região.

Monitoramento

Essas informações são baseadas nas últimas atualizações dos modelos de previsão, que podem sofrer alterações conforme novos dados sejam incorporados. Continuaremos monitorando a situação.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Frio em números após anúncios

É gratificante para o Blog do Ciro Groh, poder trazer pautas relevantes para você todos os dias, com o apoio dos anunciantes. Sem eles, isso não seria possível.

Conheça, pois, cada um dos nossos patrocinadores nos banners abaixo. Clique e, então, descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Guabiruba então celebra o talento de artesão que transforma madeira em arte

2. Neve inesquecível: relembre então o evento histórico de 2013 em Brusque e região

O frio na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer gelado de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo, então, com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores. As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK