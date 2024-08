Mulher fica ferida na cabeça após ser atropelada no Santa Terezinha, em Brusque

Uma mulher de 31 anos ficou ferida após ser atropelada na rua Dorval Luz, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. A ocorrência foi registrada às 18h55 e atendida pelo Corpo de Bombeiros. O veículo envolvido no atropelamento não foi informado no relatório das autoridades.

Segundo os bombeiros, a vítima foi encontrada sentada na pista, apresentando um ferimento na cabeça, uma contusão no rosto, fratura no punho esquerdo e escoriações nas mãos e nos pés.

“Seguimos o protocolo de trauma, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja para avaliação e tratamento médico”, informaram os bombeiros.

