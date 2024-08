Câmara aprova orçamento recorde de mais de R$ 1 bilhão para Brusque em 2025

A Câmara de Vereadores de Brusque aprovou nesta terça-feira, 20, em primeira votação, o orçamento do município para 2025, que vai passar de R$ 1 bilhão pela primeira vez na história.

O projeto de lei foi aprovado pelos vereadores por unanimidade. O valor previsto de despesas é de R$ 1.005.927.535,23.

O valor inclui as diretrizes, metas e prioridades, além das despesas com pessoal, metas fiscais e critérios de limitação de empenhos do setor público. A Educação e a Saúde são as áreas que receberão mais investimentos — mais de R$ 486 milhões.

A previsão do governo municipal é que o município arrecade cerca de R$ 750 milhões, 25% a menos do que o valor do orçamento.

O restante do montante deve ser prospectado através de transferência de recursos.

Orçamento previsto para 2025 por área

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: