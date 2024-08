Tarifa da Celesc tem reajuste médio de 3% a partir desta quinta-feira; confira

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou nesta terça-feira, 20, um reajuste médio de 3,02% nas tarifas de energia da Celesc. O valor entra em vigor a partir de quinta-feira, 22. Mesmo com os reajustes, as tarifas seguem abaixo da inflação. As porcentagens variam de 4,19% para consumidores de baixa tensão e 0,75% para grupos que consomem alta tensão.

Os 0,75% se enquadram no grupo A de consumidores, que representa as indústrias e grandes empresas com fornecimento em alta tensão. Já o reajuste de 4,19% é destinado ao grupo B, que inclui as residências, pequenos comércios e consumidores rurais conectados em baixa tensão.

De acordo com a Celesc, a tendência é que a tarifa continue figurando entre as menores para as empresas com mais de 500 mil unidades consumidoras à medida que as demais distribuidoras comecem a anunciar seus reajustes.

Uma das baixas do país

O presidente da Companhia, Tarcísio Estefano Rosa, ressalta que as tarifas para o setor produtivo continuam baixas. “Comparando com as outras concessionárias com mais de 500 mil consumidores continuaremos com uma das tarifas mais baixas do país. É uma prova de que a Celesc está no caminho certo, sendo uma empresa cada vez mais forte e eficiente, entregando energia com qualidade e um preço justo”.

E reforça que o cenário é favorável para a redução de custos das empresas, atrai investimentos e fortalece o desenvolvimento econômico da região, beneficiando toda a cadeia produtiva do estado.

Um gráfico divulgado pela companhia mostra os índices de IPCA, IGP-M e dos reajustes da Celesc. Confira:

A diretora de Gestão de Energia e Regulação, Pilar Sabino, esclarece que o valor que o consumidor paga na sua conta de luz não fica integralmente com a Celesc. “A maior parte desse recurso nós apenas repassamos, como os custos para a compra de energia, despesas de transmissão, encargos setoriais e os tributos, por exemplo. Na prática, a cada R$ 100 pagos pelo cliente, apenas R$ 16,40 fica com a Companhia”, explica.

O valor destinado à atividade da distribuição de energia, a chamada Parcela B, é o valor que a Celesc recebe para pagar sua força de trabalho, para manter e operar todo o sistema elétrico, realizar investimentos em novas redes de energia, subestações e linhas representou apenas 0,55% do efeito médio do reajuste, conforme demonstrado acima.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (19 a 20/08)

2. Inverno em Brusque supera 30°C e presenteia moradores com pôr do sol espetacular

3. VÍDEO – Homem é flagrado agredindo cachorro no Nova Brasília, em Brusque

4. Empresário de Brusque é convidado a participar de enciclopédia sobre a história do veiculo semi-novo

5. Trecho da rodovia Antônio Heil terá desvio temporário durante obras de reurbanização em Brusque

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: