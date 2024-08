Idoso é levado para hospital após acidente entre carros na rodovia Antônio Heil, no Centro de Brusque

Dois homens foram levados para o Hospital Azambuja após um acidente entre dois carros na rodovia Antônio Heil, no Centro de Brusque. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira, 20. As vítimas tinham 79 e 56 anos.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, por volta das 9h20, os agentes encontraram um idoso de 79 anos sentado no interior de um dos veículos, Chevrolet Onix. A vítima apresentava dores no tórax, na região onde fica o cinto de segurança. Após o primeiro atendimento, ele foi conduzido para o Hospital Azambuja.

Ainda no local, no carro Chevrolet Prisma, os bombeiros encontraram um homem de 56 anos sentado na beira da via. Ele alegou dores na região do tórax. Posteriormente, foi levado para o Hospital Azambuja.

Informações sobre a dinâmica do acidente e identificação dos envolvidos não foram divulgadas.

