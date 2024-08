Na noite de segunda-feira, 19, Brusque foi iluminada por um fenômeno raro e fascinante, a superlua azul, que brilhou de forma majestosa sobre a cidade.

Apesar do céu estar com uma turbidez causada pela fumaça das queimadas no Pantanal, em Mato Grosso, trazida pelos ventos, a lua cheia se destacou, parecendo maior e mais brilhante do que o normal.

Seu brilho prateado atravessou a névoa, iluminando as ruas e os prédios, criando um cenário impressionante que chamou a atenção de todos que estavam ao ar livre.

Muitas pessoas saíram de suas casas para observar seu esplendor, encantadas com a luminosidade intensa que a superlua azul proporcionou, mesmo com a presença da fumaça.

A cidade, envolta nessa luz, ganhou um aspecto diferente, quase mágico, mas de uma maneira acessível e próxima.

A lua, presente de forma imponente, ofereceu aos moradores de Brusque uma visão rara e especial, que transformou uma noite comum em algo memorável.

Por que chamada de superlua azul

A designação “superlua azul” não se refere à cor da lua, mas a uma definição tradicional. Normalmente, a lua azul ocorre quando há uma segunda lua cheia em um mês, o que não é o caso desta segunda-feira.

Em vez disso, a designação vem de uma definição mais antiga do Reino Unido, onde a terceira de quatro luas cheias em uma estação é chamada de lua azul.

Este fenômeno é raro, o que faz com que o termo então se refira a eventos pouco frequentes.

Assim, a atual superlua azul é resultado desse ciclo lunar específico, e não de uma mudança na cor da lua.

Mais adiante, logo após os anúncios e ao final desta edição, você poderá conferir uma estupenda galeria de imagens que capturam de forma objetiva o brilho do satélite natural da Terra, ilustrando toda essa narrativa.

