Famílias inteiras de Brusque, assim como romeiros e fiéis de diversas partes de Santa Catarina e até do Brasil, estão se reunindo para prestigiar a tradicional Festa de Nossa Senhora de Azambuja, que começou no sábado, 17, e continua neste domingo, 18.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Este evento religioso, que é um dos mais esperados do calendário local, tem atraído uma grande multidão, refletindo a devoção e a importância desta celebração para a comunidade.

Programação da festa

No sábado, as atividades começaram com as missas às 16h e às 19h. Após a missa das 19h, a festa ganhou um toque especial com a venda de churrasco, oferecendo aos presentes uma oportunidade de confraternização e celebração em meio às festividades.

A programação deste domingo segue repleta de atividades e celebrações. As missas estão agendadas para às 8h30, 10h, 13h, 14h30, 16h e 19h, sendo a missa das 10h o ponto alto do dia.

Esta celebração, presidida pelo bispo Dom Wilson Laus Schmidt, conta com a participação de todos os festeiros, marcando um momento especial para os devotos.

Além das missas, o domingo oferece uma variedade de opções gastronômicas, incluindo buffet livre e churrasco, além de cachorro-quente, pastel, cuca, café, refrigerante e cerveja.

Inclusive, o evento ainda oferece um animado bingo, proporcionando, então, diversão para todas as idades.

A Festa de Nossa Senhora de Azambuja é um momento de união e alegria para a comunidade de Brusque.

Com uma programação diversificada e uma atmosfera de celebração e espiritualidade, o evento atrai pessoas de longe, que vêm participar dessa tradição especial.

Logo após os anúncios, aproveite para conferir a bela galeria de fotos que então preparamos com todo o carinho especialmente para você, nosso prezado leitor.

Festa em fotos após anúncios

Com respeito, consideração e alegria, dedicamos esta parte da edição para reconhecer os apoiadores do Blog do Ciro Groh. Abaixo, apresentamos seus nomes com prazer.

Clique e, então, descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Descubra o Sítio Vô Pedro, um refúgio secreto de Brusque que, então, vai surpreender você

2. Confira as fotos de um pôr do sol, então, inusitado em Brusque

Festa em fotos

Conforme prometido, encerramos esta pauta com uma seleção especial de fotografias que destacam os momentos marcantes da Festa de Nossa Senhora de Azambuja.

As imagens, pois, capturadas neste domingo de tempo seco em Brusque, retratam de forma objetiva toda a beleza do evento.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

+

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo, então, com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK