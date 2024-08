De diversas idades e regiões, atletas participam da 15ª Volta Ciclística Cidade de Brusque

Atletas de diversas regiões do Brasil participaram na manhã deste domingo, 18, da 15ª edição da Volta Ciclística Cidade de Brusque. O evento, que começou no sábado, 17, seguiu no dia de hoje. Cerca de 180 atletas passaram pelo evento que ocorreu na margem esquerda da avenida Beira Rio.

A Volta Ciclística é válida para o ranking catarinense e nacional. No sábado foram realizadas provas de contrarrelógio individual, já no domingo aconteceram as provas de circuito, na qual os os ciclistas de cada categoria disputam uma corrida ao mesmo tempo.

Disputam as provas as categorias: Master C1/C2 , juvenil, Master D, Feminino Master, Feminino JR/Feminino Base, Infanto Juvenil, Feminino Elite, Master B1, JR, Master B2, Sub-30, Elite, Master A1, Master A2.

Campeão do Paraciclismo

André Luiz Carneiro, de 46 anos, é paraciclista da cidade de Chapecó e venceu sua prova de contrarrelógio no sábado. Quando tem oportunidade, costuma competir de forma convencional.

Ele conta que pedala desde a infância, mas que por problemas de saúde teve de parar. “Faz quatro anos que voltei a fazer atividade física por motivo de saúde. Depois fiquei uns 15, 18 anos afastado do esporte. Depois tive outro problema de saúde onde tive que amputar minha perna direita”.

André chegou em Brusque na sexta-feira, 16, e ficou hospedado na Arena Brusque. Das duas provas que disputou no sábado, foi campeão em uma e quarto colocado na outra.

Mesmo com a deficiência, ele acredita que é capaz de fazer boas provas e agradar ao público que acordou cedo para acompanhar.

No mês passado, disputou o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de estrada e ficou em segundo na prova de contrarrelógio e ficou entre os cinco primeiros na prova de resistência. O atleta também já foi campeão do Parajasc.

Do Rio Grande do Sul

Paula Suñe Pfeifer Sant’anna é do Rio Grande do Sul, mas compete na 15ª Volta Ciclística por uma equipe de Rio do Sul. Ela também participou da prova de contrarrelógio realizada no sábado.

Eu comecei a pedalar enquanto ia para a faculdade de bicicleta, até que comecei a percorrer maiores distâncias, fiz corridas de longas distância”. Assim, ela teve como objetivo completar uma prova de 1.290 quilômetros. “Eu consegui fazer e depois disso passei a me desafiar nas provas de velocidade”, diz.

No Rio Grande do Sul ela também disputava campeonatos, mas agora realiza provas do ranking catarinense.

Jovem campeão

Com apenas 13 anos, Nicolas, natural de Rolândia, no Paraná, é mais um que participa da Volta. Ele foi o vencedor da sua categoria na prova de circuito realizada neste domingo.

Durante sua corrida, conta que começou um pouco mal, com dores na perna, mas que após esquentar o corpo “embalou” e conseguiu vencer.

A história do jovem com o ciclismo começou com o irmão, que também é competidor. “Eu treinava com meu irmão, mas ele de speed (tipo de bicicleta) e eu de mountain bike. Aí eu pensei, já que eu treino, vou começar no ciclismo também, comecei a treinar com ele, peguei gosto e continuei”, conta.

