Bebê torcedor: recém-nascido sai da maternidade com as cores do Brusque

Na tarde deste sábado, 17, saiu da maternidade o mais novo torcedor do Brusque. O bebê torcedor Heitor Henrique Machado nasceu na quinta-feira, 15, e vestiu o escudo do time ainda no Hospital Azambuja.

Com 3,775 quilos e apenas 49 centímetros, Heitor veio ao mundo após uma cesariana, explica a mãe, Esckarllet Suzan Manduca.

Contudo, a integração à torcida do Bruscão não demorou muito para acontecer, já que o pai, José Ricardo Machado, é fanático pelo time. “Meu marido ama o Brusque Futebol Clube, ele tem um Fusca personalizado do clube e agora fez a ‘fusconeta’ com uma carretinha para levar os meninos para passear”, inicia Esckarllet.

“Quando marcamos a cesariana, ele falou: ‘Vamos tirar ele da maternidade com a roupa do Brusque’, e foi até na loja e comprou”, continua.

Bebê torcedor

Então, após o nascimento de Heitor, o pai cumpriu o que havia prometido. Assim, o recém-nascido vestiu as cores do Brusque e ainda posou para uma foto com o pai e o irmão, Arthur José Machado, de 7 anos. “Foi emocionante. É um amor de pai que está sendo passado aos filhos, aos dois meninos”, conta a mãe.

“Aí, quando ele foi dar banho no hospital, as enfermeiras e médicas pediatras viram o bebê com a roupa do Brusque e não acreditaram”, finaliza.

Confira fotos:

