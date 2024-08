Atletas superam limites na 4ª Corra por Elas, corrida que destina arrecadação à Rede Feminina de Brusque

Centenas de atletas de todas as idades participaram da 4ª edição da corrida Corra por Elas na manhã deste domingo, 18, em Brusque. O evento destina verbas em apoio à Rede Feminina de Combate ao Câncer. A largada ocorreu em frente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Os participantes superaram seus limites pessoais em provas de 5 e 10 quilômetros. Foram realizados também caminhada de 3 quilômetros e corridas para as crianças. O evento é promovido pela Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr), em parceria com Rotary Club, jornal O Município e Gevaerd Esportes.

O evento arrecadou R$ 123,8 mil, renda que será integralmente destinada à Rede Feminina. Os atletas acordaram cedo para a largada, que aconteceu às 7h. Antes da faixa rosa que indica o início da prova cair, os participantes comentaram as expectativas para a competição.

Adriele Klabunde Wisintainer está em seu primeiro ano de competições. A 4ª Corra por Elas é a segunda prova disputada por Adriele. Ela relata que a prática da atividade física contribuiu com uma mudança positiva no estilo de vida dela. Moradora de Brusque, Adriele percorreu o trajeto de 5 quilômetros.

“Eu me preparo durante as semanas. Sempre faço três treinos por semana. Temos que nos preparar, pois uma prova de 5 quilômetros é bastante para quem é iniciante. Nós sempre queremos fazer o nosso melhor tempo”, afirma. “A corrida tem melhorado meu estilo de vida”, completa.

Quem também disputou a prova dos 5 quilômetros, desta vez no masculino, foi Edson Leandro, morador de Brusque. É a segunda vez que ele participa da Corra por Elas. Corredor amador, no dia a dia Edson realiza seus treinos na Beira Rio.

“A ideia é se superar. Como atleta amador, não tenho competição com outras pessoas, pois a única competição é comigo mesmo”, relata. O primeiro competidor a cruzar a linha de chegada fez o percurso de 5 quilômetros em aproximadamente 16 minutos. Ao todo, a corrida durou 1h13, até a chegada da última participante.

Vencedores

Destaque curioso da Corra por Elas é que o vencedor do percurso de 5 quilômetros foi o mesmo em todas as quatro edições do evento. Rafael Oliveira de Carvalho, o Rafinha, de Brusque, subiu mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Após concluir o trajeto, ele comemorou a vitória e agradeceu aos inscritos pela contribuição com a Rede Feminina.

“Sou tetracampeão e estou muito feliz. Agradeço aos meus patrocinadores. Treinei para isso e consegui correr bem. É uma energia surreal ouvir as pessoas gritando meu nome. Só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos que vieram participar e colaborar de alguma forma com o evento”, celebra.

Corredor da prova de 5 quilômetros, Joelson da Silva Leal, de Itajaí, fez o percurso em 20 minutos. Apesar de morar na cidade vizinha, o corredor integra o grupo de corrida Correr para Vencer, de Brusque, em atividade há cinco anos.

“É sempre um prazer acordar cedo, com vitalidade e saúde que Deus nos deu, para superar um novo limite e um novo desafio a cada corrida. Sempre vencemos, independentemente se recebemos um troféu ou não”, valoriza Joelson.

O grande campeão da prova de 10 quilômetros, trajeto mais longo da competição, foi Ojanio dos Santos. O corredor, que é de Itajaí, possui uma assessoria de corrida que leva seu próprio nome, e participou da prova com mais 92 alunos. Ele elogia o caráter solidário do evento.

“A sensação de vitória é sempre muito boa, mas o trabalho duro está nos treinos. Quando treinamos bem, viemos confiantes para a corrida e não há adversários, pois os adversários somos nós mesmos. Lutamos contra o próprio tempo e o próprio esforço para aguentar a alta intensidade”.

Após as competições, foi a vez das crianças tomarem um trecho da avenida Hugo Schlosser e começo da avenida Beira Rio para praticar atividade física. Após a corrida dos pequenos, os atos de anúncio do valor arrecadado à Rede Feminina e premiação dos vencedores foram realizados.

“É um orgulho muito grande para a nossa entidade promover esta ação social, que chega à quarta edição e beneficia a Rede Feminina, uma grande protetora das mulheres”, destaca o presidente da AmpeBr, Mauro Schoening. “Agradecemos a todos os patrocinadores, atletas e equipes”, completa a diretora da entidade Aparecida Leite, a Cida.

Confira os resultados:

Geral feminino de 5 quilômetros:

1ª Suzete Antonieta Lizote

2ª Luciana Tarter

3ª Elizangela Trainotti

4ª Genaina Lopes Alecrim Heinnich

5ª Jaqueline Vargas

Geral masculino de 5 quilômetros:

1º Rafael Oliveira de Carvalho

2º Caique Kelvin Mariano Gonçalves

3º Vitor Guilherme Rodrigues da Silva Camargo

4º Valdinei Brito Favacho

5º Vinicios Amorim

Geral feminino de 10 quilômetros:

1ª Marcela Pinheiro da Silva

2ª Angelica Bonomini

3ª Beatriz Pereira Kuster

4ª Graziela Tomasi Bertolini

5ª Lais Regina Henn

Geral masculino de 10 quilômetros:

1º Ojanio dos Santos

2º Marcio Pasqualini

3º Marcelo Viana Gregório

4º Rafael Francisco Schlindwein Odisi

5º Marcos Antonio Boos

