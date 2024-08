IFC de Brusque abre inscrições para processo seletivo de 2025; saiba como participar

O Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Brusque anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo de 2025. Os interessados em cursar o ensino médio integrado na instituição devem realizar a sua inscrição no período de 12 de agosto a 22 de setembro, através do site do IFC. A seleção deste ano é válida para o primeiro semestre letivo de 2025.

Para Brusque, serão disponibilizadas 80 vagas para o ensino médio técnico em Química e outras 80 para Informática. As 160 vagas são destinadas para os alunos que já tenham concluído o ensino fundamental, não tenham concluído o ensino médio e não se enquadrem na faixa etária de maiores de 18 anos.

As inscrições são feitas totalmente pela internet, no “Portal do Candidato” do IFC. Quem não tiver acesso à rede de internet poderá realizar a sua inscrição em computadores disponibilizados na biblioteca do campus, que está localizado na avenida Hugo Schlosser, 605, no bairro Jardim Maluche, das 9h às 16h.

Para se inscrever, também é obrigatório que o candidato esteja cadastrado no sistema Gov.br, do Governo Federal. Caso haja dúvidas, a instituição divulgou um tutorial que ensina a fazer o cadastro.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$30 e poderá ser paga até 30 de setembro das seguintes maneiras: Pix, GRU (Guia de Recolhimento da União) e cartão de crédito (Mercado Pago).

Para mais informações sobre o processo seletivo e ingresso no IFC Brusque, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (47) 3212-0000 ou pelo e-mail [email protected].

Leiam o edital na íntegra, fiquem atentos ao site e às redes sociais oficiais e não percam a oportunidade de fazer parte do IFC Brusque e assim garantir uma educação pública, totalmente gratuita e de qualidade.

