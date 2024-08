O brusquense Osmar Rosa, residente no bairro Águas Claras, finalmente realizou um sonho de infância guardado em seu coração, que era conhecer Machu Picchu, a misteriosa cidade perdida dos Incas.

Acompanhado de sua esposa Eliete e de um grupo de 30 pessoas vindas de diversas cidades do Vale do Itajaí, ele partiu no dia 1º de agosto em uma excursão rumo ao Peru, movido por esse desejo.

A cidade perdida dos Incas

Machu Picchu, um dos maiores tesouros da humanidade, continua a fascinar viajantes do mundo inteiro com sua história e beleza deslumbrante, sendo um destino dos mais cobiçados.

Localizada no alto das montanhas peruanas, essa cidade histórica é um testemunho impressionante da engenhosidade e da sabedoria da civilização Inca, que, mesmo em meio a uma geografia desafiadora, construiu um império cheio de avanços tecnológicos e culturais.

Rumo à cidade do Incas

Ao chegar ao Peru, o grupo, então, se hospedou em uma cidade próxima, onde a ansiedade e a emoção pelo que estava por vir tomavam conta de todos.

Na manhã seguinte, embarcaram em um ônibus que os levaria, em uma jornada de cerca de 30 minutos, até a entrada do sítio arqueológico de Machu Picchu.

Era o começo de uma experiência que ficaria para sempre marcada na memória de Osmar e de todos os outros excursionistas.

Durante duas horas e meia, o grupo percorreu os caminhos antigos, cercados pela majestosa natureza andina.

Cada passo revelava um novo detalhe, uma nova história, e a beleza do lugar parecia desafiar o tempo.

Sonho realizado

A grandeza de Machu Picchu, com suas construções de pedras encaixadas com precisão milimétrica, fazia com que todos refletissem sobre a sabedoria e a resiliência dos Incas, que, há séculos, dominaram aquelas terras.

Osmar sentiu-se parte de algo grandioso. A cada olhar lançado sobre as montanhas, a cada suor derramado nas subidas íngremes, ele sabia que estava realizando um sonho que jamais seria apagado.

“A sensação de estar em um lugar tão cheio de história e espiritualidade é indescritível”, ressalta emocionado.

Ao final da visita, o grupo retornou ao ponto de partida, exaustos, mas completamente satisfeitos.

Jornada inesquecível

A jornada até Machu Picchu não foi apenas uma viagem física, mas uma imersão em uma cultura rica e ancestral, que agora faz parte da vida de Osmar e dos demais integrantes da excursão.

Para todos eles, aquele lugar nunca será apenas uma lembrança; será um marco inesquecível, uma prova de que sonhos, mesmo os mais antigos, podem se tornar realidade.

Cidade dos Incas em fotos

