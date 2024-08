Sindicatos e Celesc chegam a acordo e trabalhadores encerram greve; serviços em Brusque são retomados

Os sindicatos formados pela Intercel e a Celesc chegaram em um acordo e a greve dos trabalhadores encerrou nesta quinta-feira, 15. Os atendimentos na unidade da companhia de Brusque já retornaram.

A diretoria da Celesc se reuniu nesta quarta-feira, 14, com os sindicatos para continuar as negociações referentes à Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de 2024.

A proposta inicial da Celesc foi rejeitada pela categoria. Após reuniões, as duas partes chegaram a uma nova proposta, colocada em votação pela Intercel nesta quinta-feira e aprovada pelos trabalhadores.

Qual é o acordo

Segundo a Celesc, a proposta acordada para a distribuição da PLR mantém os mesmos moldes de 2023. O valor máximo global atingível será mantido, adotando o INPC-IBGE 2023 como índice de correção, podendo alcançar até R$ 56 milhões, com base no atingimento de todas as metas convencionadas.

A manutenção da estrutura do ano anterior inclui as três parcelas de distribuição (Parcela Base, Parcela Adicional e Parcela Lucro) com os mesmos indicadores, critérios de cálculo e percentuais de distribuição no que tange à linearidade e à proporcionalidade, bem como datas, rubricas e elegibilidade.

Além disso, conforme a Celesc, foi incluída uma cláusula específica para avaliação dos efeitos da implantação do Projeto Conecte com destaque nos indicadores durante os meses de maio, junho e julho de 2024.

Leia também:

1. Caminhão tomba e rua fica parcialmente interditada no São Luiz, em Brusque

2. Sine divulga vagas de emprego em Brusque; confira opções e como se candidatar

3. Voz marcante do rádio brusquense: Clayton Coutinho completa 30 anos de dedicação à Diplomata FM

4. Caminhão é flagrado transportando banheiro de alvenaria na BR-101, em Tubarão

5. GALERIA – Desfile da 67ª Pronegócio apresenta coleção de alto verão 2025

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: