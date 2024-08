GALERIA – Desfile da 67ª Pronegócio apresenta coleção de alto verão 2025

O desfile da 67ª edição da Pronegócio foi realizado na noite desta terça-feira, 13, na Sociedade Santos Dumont, em Brusque. O evento apresentou a coleção de alto verão 2025. A atração é promovida pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr). Beleza grega foi o tema do desfile, inspirado nas paisagens da Grécia.

Na passarela, 27 empresas participantes da 67ª edição da rodada apresentaram quatro looks cada, com as principais tendências da coleção. A Pronegócio iniciou na segunda-feira, 12, e segue até quinta-feira, 15. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é apoiador.

O presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, destaca a importância do contato entre vendedor e comprador durante o desfile. Ele afirma que o evento fortalece a relação e oportuniza uma “troca”, como define. Além disso, Mauro comenta que os presentes podem ver as peças em “manequim vivo”.

“É um evento que consolida todas as compras que fizemos em nossa rodada. Os clientes são acostumados a comprar as peças nos cabides, e aqui eles veem as peças nos manequins vivos. As peças ‘se transformam’”, afirma o presidente da entidade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, lembra a força de Brusque no setor têxtil. Ele também ressalta a necessidade de fortalecer a rodada e afirma que o evento possui diferencial em comparação com outros do tipo pelo país.

“A rodada vem ao encontro do anseio da cadeia têxtil em que Brusque é uma das principais cidades do setor no Brasil. Precisamos ressaltar a importância de Brusque no setor. Temos que apoiar a rodada de negócios, que é diferente de muitas feiras que acontecem pelo Brasil”, diz o secretário.

Confira as fotos do desfile:

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: