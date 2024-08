Saldo de empregos criados em Brusque cresce mais de 200% no primeiro semestre de 2024

De janeiro a junho de 2024, Brusque teve um saldo positivo de 2.286 empregos, o que representa um aumento de 256% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e referem-se aos setores de agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços.

Nos primeiros seis meses de 2024, 19.069 trabalhadores foram admitidos, enquanto 16.783 foram desligados. O saldo foi positivo no setor de indústria, com 1.581, serviços, com 338, construção civil, com 325 e comércio, com 52, totalizando 2.286. Na agropecuária, o saldo foi negativo, com -10.

No primeiro semestre de 2023, o saldo foi de 642 empregos, ou seja, houve um aumento de 1644 novos empregos criados em 2024. Ao todo, 2023 finalizou o ano com um saldo de -277 cargos.

“Podemos resumir que a demanda está aquecida”, destaca o economista, especialista em economia e finanças e professor da Unifebe, Wagner Dantas.

“Usamos o PMI [índice de gerentes de compras] da indústria como indicador para avaliar isso. Ou seja, mais pedidos na indústria, mais vagas de empregos”, explica.

Crédito e baixa nos juros

O economista define o momento em uma palavra: crédito. “A palavra mágica é crédito. Há projeção de aumento da carteira de crédito nos bancos e a motivação foram as recentes quedas da taxa de juros básica da economia, a Selic [taxa básica de juros da economia] proporcionadas pelo Bacen [Banco Central do Brasil]”, avalia.

Ele detalha que a queda da taxa de juros é sempre benéfica para o consumo. “Leva de seis a nove meses depois que o Bacen baixa a Selic para ter efeito na economia real. O que estamos vendo na indústria é reflexo das quedas observadas até agora. Motivado pelos pedidos, a quantidade de empregos ofertados aumenta.”

