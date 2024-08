Uso de inteligência artificial na campanha eleitoral preocupa TRE-SC

Inteligência artificial

O Tribunal Regional Eleitoral de SC está preocupado com o possível uso irregular da inteligência artificial nas campanhas políticas e está se preparando para lidar com a tecnologia com ações de prevenção e conscientização. Entre elas a criação de uma assessoria especial de inteligência artificial, para fomentar o uso e oferecer orientações.

Conciliação

O Supremo Tribunal Federal agendou para dia 3 de outubro audiência de conciliação para tentar se definir um valor do ressarcimento ao governo de SC por conta de um litígio de 30 anos sobre royalties de petróleo. O STF homologou no ano passado novo traçado marítimo entre SC, Paraná e São Paulo, retificando desenho feito em 1986 pelo IBGE. Na época também determinou-se uma indenização monetária para SC pelo que o Estado deixou de receber de campos de petróleo situados em seu território mas com royalties embolsados pelos vizinhos.

Silêncio ideológico

Ao contrário do governo Bolsonaro, quando reles migalhas davam aso para levantes, há um silêncio ensurdecedor na Universidade Federal de SC quanto a retenção de R$ 29 milhões pelo Tesouro Nacional, semana passada, dentro de um bloqueio total de R$ 1,28 bilhão no Ministério da Educação, para cumprir metas fiscais.

Seguindo Lula

Mesmo humilhantemente demitida por Lula como ministra do Esporte, a ex-voleibolista catarinense Ana Moser não guarda mágoas. Pelo contrário; ela e o ex-jogador de futebol Raí integram um grupo que junto com o Instituto Península vai apresentar ao governo, até o final do ano, um plano que envolve educação, saúde e esporte para todos.

Acertos

Na inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis, o presidente estadual do PT, Décio Lima, não desgrudou do presidente Lula. Se não decidiram naquele dia, ficaram de conversar sobre a possibilidade do presidente da República vir a Blumenau, antes das eleições, para dar um impulso na candidatura de Ana Paula Lima, esposa de Décio, a prefeita. A amizade muito próxima de Décio e Lula dura décadas.

Geografia olímpica

Na geografia das medalhas que atletas brasileiros ganharam nas Olimpíadas 2024, SC comparece com apenas uma, o bronze da voleibolista Rosamaria Montibeller.

Declarações de renda

Junto com o pedido de registro de sua candidatura, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), que concorre à reeleição, apresentou sua declaração de bens. O curioso é que comparada a que apresentou há quatro anos, quando concorreu a vice-prefeito junto com Gean Loureiro a prefeito, tinha bens avaliados em R$ 3.604.931 e agora R$ 2.010.267,17. Surpreendentes 44,2% menos.

Assédio no TJ-SC

Em iniciativa inédita, o Tribunal de Justiça do Estado iniciou esta semana e conclui no final deste mês uma pesquisa sobre assédio e discriminação no âmbito de todo Judiciário estadual. Orientada pelo Conselho Nacional de Justiça, visa aprimorar ações preventivas e garantir um ambiente de trabalho mais saudável, respeitoso e inclusivo para todos. A participação é confidencial.

Caminhoneiro

Por proposição do deputado Zé Trovão (PL-SC) foi realizada ontem uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir o perfil do caminhoneiro autônomo e políticas públicas à categoria. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos (CNTA) está aplicando pesquisa a mil caminhoneiros em todas as regiões do País para reunir dados que identifiquem seu perfil. A partir disso a proposta é desenvolver ações na busca por melhores condições de trabalho.

Reserva nacional

As praias do Moçambique, no norte da Ilha de SC, e Sumidouro, em São Francisco do Sul, disputam com outras três (de Alagoas, Espirito Santo e São Paulo) quem levará o primeiro título de Reserva Nacional de Surfe no Brasil. A iniciativa é do Instituto Aprender Ecologia , com base no modelo australiano. A designação visa fomentar o turismo sustentável, estimular a economia local e proteger os ecossistemas costeiros.