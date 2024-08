Minimercado é aberto dentro de condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Brusque

Um mercado de pequeno porte foi construído dentro do condomínio residencial Imigrantes de Karlsdorf, na travessa Dom Joaquim, em Brusque. A estrutura foi inaugurada neste sábado, 10. O mercado não possui atendente e é restrito aos moradores. O condomínio faz parte do programa Minha Casa Minha Vida.

Os moradores acessam o mercado por cadastro biométrico. A construção tem como objetivo facilitar o dia a dia dos mais de 1 mil moradores do residencial, que agora podem evitar trânsito ou saídas de casa durante a noite quando necessitar de alguma compra básica de mercado.

O síndico do residencial Imigrantes de Karlsdorf, Vagner de Jesus Santos, afirma que a comodidade foi um dos fatores que influenciou o desejo de construir um mercado dentro do condomínio. Pelo Brasil, residenciais que possuem grande número de moradores têm adotado os mercados no estilo autosserviço.

“Moramos em uma cidade em que o trânsito é intenso. Resolvemos então implantar um mercadinho na intenção de trazer mais comodidade e qualidade de vida aos moradores. Isso evita com que moradores precisem deixar suas casas em momentos de grande fluxo de veículos para comprar algo simples, como sal”, destaca Vagner.

A valorização dos apartamentos é outro fator levado em consideração. O síndico comenta que, em razão da quantidade de moradores, o mini mercado acaba oferecendo comodidade para uma parte da comunidade do bairro. O residencial conta com 208 apartamentos.

“São 1.040 pessoas beneficiadas, que agora têm uma melhor qualidade de vida com um mercado ao lado de casa. Pensamos também na valorização”, relata. O mercado funciona 24 horas por dia. A entrada não é permitida para adolescentes e crianças menores de 16 anos.

Sem custos ao condomínio

O minimercado é administrado pela empresa InHouse Market, que foi responsável por todo custo de instalação da estrutura. Na prática, nenhum valor foi pago pelo condomínio. Da mesma forma, a empresa atua com a exploração do espaço e lucra em cima das vendas. O pagamento dos produtos adquiridos pelos moradores é somente por cartão.

O administrador do residencial, Luis Antonio Visconti, proprietário da Controller Condomínios, afirma que uma pesquisa interna foi realizada para avaliar a aceitação dos moradores, antes da construção do mercado. O levantamento contou com a participação de 86 moradores, e a estrutura foi aprovada por 95% dos participantes.

“Fizemos a pesquisa e tivemos boa aprovação. A empresa realizou toda a construção da estrutura. O condomínio somente entregou o espaço para receber o mercado, que é uma facilidade para os moradores. Quando alguém recebe uma visita à noite e falta algo, por exemplo, é necessário somente sair do apartamento para comprar o que falta no minimercado”, diz Luis.

As operações do mercado de pequeno porte iniciaram a partir da inauguração. Moradores marcaram presença no evento. Foi assinado com a empresa um contrato que permite a exploração do espaço por dois anos.

Residencial Imigrantes de Karlsdorf

O residencial Imigrantes de Karlsdorf foi inaugurado em Brusque em novembro de 2014, por meio do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, destinado a famílias de baixa renda. O conjunto habitacional vertical tem o mesmo modelo dos residenciais Jardim Sesquicentenário e Minha Casa Minha Vida (mesmo nome do programa), também em Brusque.

O condomínio possui área de 19.120,00 m², conta com 13 blocos com 16 apartamentos em cada. Cada moradia tem uma vaga de garagem. O residencial conta ainda com duas áreas para confraternização, guarita, parquinho para crianças e quadra esportiva, além do recém-inaugurado mercado de pequeno porte.

