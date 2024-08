VÍDEO – Carro amanhece com camada de gelo nesta terça-feira em Brusque

No amanhecer desta terça-feira, 13, um morador do bairro Santa Terezinha, em Brusque, se surpreendeu ao encontrar o seu carro com uma camada de gelo. Por volta das 7h30, o termômetro marcava 6ºC.

Ao jornal O Município ele contou que acordou por volta das 7h30 para ir ao trabalho, no Centro. Quando foi entrar no carro, viu que o teto do veículo estava com uma camada de gelo. “Se no Santa Terezinha o carro já ficou desse jeito, imagina em Botuverá”, brinca.

Assista ao vídeo:

