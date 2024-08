De Brusque a Paris: relembre a trajetória de Júlia Bergmann, medalhista de bronze pela seleção brasileira de vôlei

Medalhista de bronze pela seleção brasileira de vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024, a ponteira Júlia Bergmann, de 23 anos, foi formada nas categorias de base da Abel Moda Vôlei, em Brusque.

Natural de Munique, na Alemanha, Júlia veio para o Brasil ainda quando criança. Antes de vir para Brusque, ela jogou por uma equipe de Toledo, no Paraná. Pela Abel, integrou a equipe entre 2016 a 2018, até ir para os Estados Unidos. Hoje, Júlia joga no THY, da Turquia.

Após a conquista do bronze, sobre a Turquia, com a vitória por 3 sets a 1 no sábado, 10, a Abel Moda Vôlei fez uma publicação parabenizando a atleta pela medalha olímpica.

“Muito orgulho da nossa Júlia Bergmann que durante sua carreira passou por nosso projeto e levou seu nome na maior conquista de uma atleta que é receber uma medalha olímpica. Gratidão a todos os profissionais e patrocinadores que de alguma forma contribuíram com um sonho”.

Conquistas importantes

Em 2016, a jovem integrou a equipe juvenil da seleção e esteve no elenco campeão do Campeonato Sul-Americano sub-18, quando tinha apenas 15 anos. Na decisão, Júlia foi uma das maiores pontuadoras, com 10 pontos.

Posteriormente, com 17 anos, foi campeã da Taça Paraná sub-18, sendo a melhor jogadora da competição, atuando pela Abel.

Campeonato escolar

Em 2018, disputando a sexta edição do Campeonato Brasileiro do Desporto Escolar, Júlia Bergmann foi vice-campeã representando, na época, o Colégio Amplo/Unifebe. Relembre.

Ida aos Estados Unidos

Ainda em 2018, ela acertou a ida para o Instituto de Tecnologia da Georgia (Georgia Tech), de Atlanta. A jovem recebeu uma bolsa de estudos e então finalizou os estudos enquanto atuava no circuito universitário.

Anthony McClellan/Georgia Tech

Seleção principal

A primeira convocação para representar a seleção principal aconteceu em 2019. Júlia foi chamada para integrar a equipe que disputaria a Liga das Nações.

Na época, em entrevista divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei, Júlia celebrou a oportunidade.

“É minha primeira vez na seleção principal e tem sido desafiador treinar ao lado de jogadoras como a Gabi e a Natália. Sou muito grata por estar tendo essa oportunidade. As jogadoras e a comissão técnica estão me ajudando a crescer como atleta e pessoa. A primeira vez que entrei em quadra em Brasília foi muito especial. Eu nunca tinha jogado com um ginásio tão cheio e aos poucos o nervosismo foi passando”.

Em 2023, a brasileira acertou sua ida para a Turquia para jogar no Türk Hava Yolları Spor Kulübü, o THY, a sua equipe. No clube, fez sua primeira temporada profissional.

Jogos Olímpicos

Paris 2024 foi a primeira Olimpíada de Júlia. Ela compõe o elenco campeão ao lado da oposta e ponteira Rosamaria Montibeller, que é natural de Nova Trento.

Rosamaria tem formação no projeto Voleibol Nova Trento, encabeçado por Vandelina Tomasoni Ribeiro, a Vandeca, primeira treinadora de Rosamaria e que até hoje atua no projeto formador de atletas.

Após a conquista, Vandeca também comemorou em suas redes sociais o bronze de sua ex-atleta.

A medalha olímpica veio após a vitória por 3 sets a 1 contra a Turquia ( 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15) na Arena Paris Sul, em Paris.

Este foi o terceiro bronze e o sexto pódio do Brasil no vôlei feminino em Olimpíadas. O país foi campeão nas edições de Pequim (2008) e Londres (2012), prata em Tóquio (2020) e bronze em Atlanta (1996) e Sydney (2000).

