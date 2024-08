A edição desta segunda-feira, 12, destaca a previsão do tempo para a semana, que sinaliza a presença do frio noturno intenso, perdurando em Brusque e nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí.

Este clima gelado promete ditar as regras dos termômetros, impondo o uso constante de casacos. Importante ressaltar que esta onda de frio indica ser prolongada.

Para abordar este tema em detalhes, buscamos então o respaldo técnico do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo.

Confira a nota na íntegra emitida pelo profissional, exposta logo após a foto a seguir.

Frio a perder de vista

*Boletim: Climaterra >>

O frio congelante, presente então durante a madrugada e o amanhecer desta segunda-feira em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, está longe de terminar.

A previsão sinaliza a continuidade das baixas temperaturas, principalmente no período noturno ao longo desta semana, até pelo menos a próxima sexta-feira.

Durante a madrugada e o amanhecer, os termômetros devem permanecer abaixo de 6°C e 7°C em Brusque e cidades vizinhas, podendo até voltar a registrar valores negativos em áreas de maior altitude, como Vidal Ramos, sob ampla geada à vista.

Embora o sol esteja previsto, as tardes não prometem aquecimento significativo, com temperaturas raramente passando de 20°C, sugerindo o uso constante de casacos.

Portanto, Brusque e região devem se preparar, pois o frio está longe de terminar e ainda impactará os termômetros por um longo período.

Frio seco

Quanto às condições do tempo, não há muito a acrescentar além de um padrão seco, que tende vir a favorecer amplamente as atividades externas, seja para trabalho ou lazer, nos próximos cinco a seis dias.

De forma geral, as cidades do Vale do Itajaí terão a manutenção do clima gelado, especialmente nas noites e madrugadas, já que as últimas atualizações dos modelos meteorológicos indicam um frio seco prolongado.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Queremos destacar os responsáveis por tornar esta matéria possível. Conheça os parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh clicando nos banners abaixo.

Dê o seu clique e então descubra os produtos e serviços oferecidos por eles.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque se veste de inverno: confira então o encanto da estação em imagens

2. Brusque vista em um dia típico de inverno; confira as imagens

O frio do amanhecer

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o frio do amanhecer desta segunda-feira, traduzido em números, observado por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas, como ressaltado em azul; acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK