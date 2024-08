Motociclista morre após colisão com carro em Blumenau

Um motociclista, de 45 anos, morreu após uma colisão com um carro na manhã desta segunda-feira, 12, na rua Francisco Vahldieck, no bairro Fortaleza, em Blumenau. O motorista do veículo, de 71 anos, não sofreu ferimentos.

O acidente fez com que o trânsito na região ficasse congestionado. Um carro, Kia Soul preto, colidiu com uma motocicleta, Yamaha XTZ branca, por volta das 6h, conforme o relatório do Corpo de Bombeiros.

O motociclista foi encontrado pelos bombeiros deitado na via com politraumatismo, ou seja, diversas lesões graves. Ele estava usando capacete, mas morreu no local.

A dinâmica do acidente não foi divulgada e nenhum dos envolvidos foi identificado. A Guarda Municipal de Trânsito (GMT) assumiu a ocorrência.

