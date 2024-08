VÍDEO – Mancha escura e espuma aparecem no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Uma mancha escura no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, foi registrada por um morador no último sábado, 10. O caso aconteceu no bairro Santa Rita.

Pelas imagens enviadas ao jornal O Município, é possível ver o rastro da mancha pelo rio e também uma espuma.

A reportagem entrou em contato com o superintendente da Fundema, Cristiano Olinger, que informou não estar ciente do caso. Ele diz que irá verificar a situação com um engenheiro químico.

Porém, como nenhuma denúncia foi feita para o órgão, ele explica que, sem ir ao local no momento do registro, fica difícil descobrir do que se trata.

