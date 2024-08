Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar de Lontras, no Vale do Itajaí, por tentativa de homicídio na manhã do último sábado, 10, após uma discussão entre vizinhos.

A PM foi acionada para ir até o bairro Cutias por volta das 10h45. O conflito começou quando o gado de um dos vizinhos invadiu o pasto do outro, gerando uma acalorada discussão e troca de ofensas.

Durante o desentendimento, um dos homens sacou uma espingarda calibre 36 e efetuou um disparo, atingindo o vizinho na mão e no peito. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital para atendimento.

O agressor foi detido em flagrante em sua residência pela guarnição da Polícia Militar. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários.

O autor do disparo e as testemunhas foram conduzidos à delegacia para a formalização do flagrante.

Leia também os destaques da semana:

1. Com encerramento das convenções partidárias, Brusque terá quatro candidatos a prefeito

2. Empresária é condenada por sonegar imposto de estabelecimento em Brusque

3. Agosto de 1984: há 40 anos Brusque era destruída pela maior enchente da sua história

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Novas 16 marcas de café torrado têm consumo proibido por presença de elementos estranhos; confira quais são

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: