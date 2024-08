Aeroporto de Florianópolis é fechado após problema com aterrisagem de aeronave

A Floripa Airport anunciou que a pista do aeroporto internacional de Florianópolis está fechada após um problema na aterrisagem de uma aeronave na manhã desta segunda-feira, 12.

Não há previsão para reabertura do aeroporto. Uma aeronave da Azul, que pousou às 3h, teve danos nos pneu durante a aterrisagem. Passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança, mas o trabalho de remoção segue em andamento.

“A concessionária apoia a companhia aérea para liberar o mais breve possível a pista para pousos e decolagens”, informou a Floripa Airport em comunicado.

A concessionária do aeroporto orienta que passageiros com voos marcados para esta segunda-feira procurem as companhias aéreas para orientações.

