Brusque registrou nesta sexta-feira, 16, um impressionante pôr do sol com o céu tingido de tons avermelhados, popularmente descrito como “cor de fogo”.

Ao final desta edição, você poderá conferir uma seleção de imagens que capturam esse belo fenômeno. Antes disso, explicamos as razões por trás desse espetáculo no céu da cidade.

O fenômeno em Brusque

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o tom rosado ou avermelhado do entardecer está relacionado às queimadas no Pantanal, em Mato Grosso. Com a ajuda dos ventos, a fumaça tem sido transportada para o Sul do Brasil.

O especialista alerta que essa condição irá, então, se prolongar durante o fim de semana, devido ao clima seco que predomina em grande parte do país, estendendo-se do Centro-Oeste até o Sul.

Puchalski acrescenta ainda que o tempo seco deverá persistir na região Sul pelo menos até a metade da próxima semana.

Brusque sob o céu cor de fogo

Encerramos esta pauta em grande estilo, como é de costume em nossa coluna, com uma seleção de imagens que capturam a essência da narrativa descrita.

Confira as belas fotos de Brusque nesta sexta-feira.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

