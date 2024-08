Trânsito em Brusque será modificado no fim de semana; confira alterações

Alguns trechos de Brusque terão o trânsito alterado por conta de eventos que ocorrem durante o fim de semana. O comunicado foi divulgado pela Diretoria de Trânsito.

Neste final de semana, ocorre a tradicional Festa da Azambuja, no bairro de mesmo nome, nas proximidades do Santuário. Por isso, desde esta sexta-feira, 16, a rua em frente ao complexo será totalmente interditada. O principal desvio será para os condutores que trafegam no sentido bairro, que devem utilizar a rua Luiz Vanolli para prosseguir. Já na rua Francisco Leoni, nos fundos do Hospital de Azambuja, será permitido o tráfego apenas de veículos oficiais.

Outra ação que ocorre no município é a 15ª edição da Volta Ciclística Cidade de Brusque. O evento será realizado na margem esquerda da Beira Rio, avenida Luiz Henrique da Silveira. A via ficará totalmente interditada para a realização da corrida.

Já no domingo, às 7h, acontece a 4ª edição do evento Corra Por Elas. A largada desta prova será na avenida Hugo Schlösser, em frente à Apae de Brusque, seguindo pela margem direita da Beira Rio, avenida Bepe Roza, até as proximidades da academia Viva, no bairro Santa Rita. Assim, o trecho também será interditado.

A Diretoria de Trânsito solicita que os condutores respeitem as sinalizações e não atravessem os bloqueios. Os trajetos serão liberados conforme os eventos forem finalizados.

