Brusque aceita proposta para jogar contra o Santos em Joinville

O Brusque aceitou R$ 800 mil (R$ 720 mil líquidos) para transferir seu jogo contra o Santos, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, para a Arena Joinville. A informação foi confirmada oficialmente na coletiva de imprensa da diretoria realizada na manhã desta sexta-feira, 16. A data da partida ainda será definida pela CBF, assim como as demais da respectiva rodada.

“Diante das incertezas deste estádio estar em plenas condições para fazer um jogo com o tamanho de Brusque x Santos, resolvemos vender o mando de jogo do campo. (…) Fizemos algumas exigências. Tiramos a cláusula de confidencialidade, porque queremos falar a verdade, das coisas como são”, relata o presidente Danilo Rezini.

O jogo ser realizado em Santa Catarina foi uma das exigências do Brusque. A proposta aceita inclui, além dos R$ 720 mil líquidos, todas as despesas referentes ao jogo, como alimentação e transporte.

Em 7 de agosto, Rezini já havia anunciado que o clube estava recusando uma proposta que poderia chegar até R$ 900 mil para levar o mesmo jogo a Londrina (PR). Na ocasião, o dirigente afirmou que era necessário honrar a torcida e recusar a proposta, que considerava vantajosa.

O que mudou desde então foi o aumento da incerteza em relação ao Augusto Bauer. Após diversas estimativas falhadas, a data de retorno do Brusque para um jogo oficial no estádio é uma incógnita total. Faltam principalmente a finalização das arquibancadas metálicas e as vistorias necessárias, entre outros detalhas, como a ausência de bilheterias e catracas. “Não sabemos mais quando poderemos jogar no Augusto Bauer.”

“Se avaliar pela nossa estrutura, pelo tamanho da nossa cidade, pelo que colocamos de torcedores em campo, estamos no lugar errado. O Brusque não pode estar na Série B. Nós somos metidos, essa é a grande verdade. E as pessoas têm que entender isto”, comenta o presidente do clube.

A diretoria também reclamou da pouca quantidade de torcedores em jogos como mandante, principalmente nos que foram realizados em Itajaí. Os 30 km que separam a parte central de Brusque ao Gigantão das Avenidas foi comparada a distâncias entre casa e estádio dentro de uma mesma grande cidade, como São Paulo.

Antes da coletiva, durante a apresentação de receitas e despesas no primeiro semestre de 2024, o diretor-financeiro Lana lamentou a falta de apoio da cidade e da torcida. O Brusque tem 63 sócios-torcedores no momento.

“Acho que a cidade de Brusque não merece o Brusque Futebol Clube. Acho que fazemos muito e recebemos muito pouco. Talvez se fosse um clube como este em Itajaí, teríamos estádios lotados.”

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: