Obras de drenagem irão interditar rua no Rio Branco na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 19, será iniciada uma intervenção na rua Maria Andrade de Freitas, especificamente no trecho que vai da rua Gilberto Hassmann até a rua Francisco Haag, no bairro Rio Branco.

As obras são para a instalação de um sistema de drenagem que tem o objetivo de mitigar e até mesmo eliminar futuros alagamentos na região. A previsão inicial é de que os trabalhos tenham duração de duas semanas.

Esse trecho da rua ficará interditado durante o período da obra, com acesso permitido apenas para os moradores locais e serviços essenciais.

“A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos solicita a compreensão dos moradores e motoristas que utilizam a via, visto que as intervenções são temporárias, porém necessárias para melhorar a infraestrutura do bairro e já agradece a paciência e colaboração de todos durante o período de execução da obra”, diz a prefeitura em nota.

