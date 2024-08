Teste do pezinho poderá ser feito em todas as UBSs de Brusque a partir da próxima segunda-feira

A Rede de Atenção Básica da secretaria de Saúde iniciará, a partir de 19 de agosto, a coleta do teste do pezinho em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A iniciativa, segundo a prefeitura, visa trazer o exame para mais perto das casas dos moradores, facilitando o deslocamento e melhorando a cobertura e indicadores no município.

Essa é uma iniciativa que já ocorre na maioria dos municípios catarinenses por meio da Atenção Primária. Anteriormente, a coleta do teste do pezinho era realizada em sua maioria na Clínica de Terapia Integrada Uni Duni Tê, na APAE, apenas na parte da manhã.

Agora, a partir de segunda-feira, 19, com a ampliação, o teste passa a ser feito, exclusivamente, em todas as UBSs.

“O funcionamento ocorrerá no período da manhã e à tarde, em horários diferenciados nas unidades ampliadas e não ampliadas, devido ao tempo de secagem e armazenamento dos testes que, conforme o protocolo, precisam de 2 a 3 horas para não serem comprometidos. Nas unidades que funcionam até às 19h, o teste pode ser coletado até às 16h30. Já nas unidades que funcionam até às 17h, até às 15h30”, divulgou a prefeitura.

Teste do pezinho pode identificar diversas doenças

O Teste do Pezinho, tecnicamente conhecido como Triagem Neonatal, é um exame simples e rápido, realizado geralmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê.

Através de uma pequena punção no calcanhar do recém-nascido, coleta-se uma amostra de sangue que é enviada para análise laboratorial, visando identificar precocemente o risco de desenvolvimento de doenças metabólicas. Para que o teste tenha sucesso é importante realizar a coleta no tempo ideal.

Esse teste é capaz de identificar precocemente diversas doenças, como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, entre outras.

“Identificar doenças logo nos primeiros dias de vida permite o início imediato do tratamento, evitando complicações graves, deficiências intelectuais e físicas e, até mesmo, a morte. Além disso, possibilita um acompanhamento adequado e contínuo da saúde da criança”, destaca a diretora de Atenção Básica, Cristiane Maria Moraes Schmitz.

Os pais ou responsáveis devem levar o recém-nascido à UBS mais próxima, entre o terceiro e o quinto dia de vida, para a realização da coleta. A amostra de sangue será enviada para laboratórios especializados, que farão a análise e encaminharão os resultados aos pais e aos serviços de saúde responsáveis pelo acompanhamento.

“A expectativa é que a ampliação do Teste do Pezinho para a atenção básica aumente a cobertura do exame, facilitando o deslocamento, por estar mais próximo das residências, e com mais horários disponíveis”, finaliza a diretora.

