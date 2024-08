Com Rainnê Yuka

A escritora Loriane Fübger divulga seu livro “O Lado Colorido da Dor” durante evento em São Paulo nesta quinta-feira, 15, às 19h. A obra, que aborda sua experiência pessoal na luta contra o câncer de mama, está disponível para compra diretamente com a autora, nas Livrarias Graf, em Brusque, na Blulivros, em Blumenau, e na Travessa, em São Paulo. A versão em PDF pode ser adquirida na Amazon ou na plataforma Kiwifi, onde Fübger também oferece um curso. O valor do livro é R$ 49,90. Essa é a segunda campanha de divulgação do livro, sendo a primeira realizada em outubro de 2022, em Brusque.

Natural de Brusque, a escritora e pedagoga foi diagnosticada com a doença em 2016. Desde então, passou por diversos tratamentos, incluindo mastectomia radical, quimioterapia e radioterapia, para superar o câncer. Loriane revela que, ao receber o diagnóstico, permitiu-se sentir revolta, medo e tristeza, mas não se deixou dominar por esses sentimentos. “Chorei por um dia inteiro, mas no dia seguinte já estava pronta para fazer o que fosse necessário”, afirma.

“Sempre que enfrentamos uma dificuldade, mesmo estando doentes, precisamos tomar decisões. Eu não iria deixar o câncer ser maior do que eu, nem maior do que o Deus em quem eu creio. Costumo dizer que o livro veio do alto; eu fui e sou instrumento”, compartilha a autora.

Apesar de o processo ter ocorrido há oito anos, a escritora admite que escrever o livro não foi difícil. “São experiências que marcam, e é necessário saber qual sentido dar a elas. Foi um processo emocionante, pois a cada capítulo eu refletia, analisava todo o processo que vivi, e surgia uma grande gratidão. Sentia-me orgulhosa e espantada com a força que encontrei naquele desafio”, relata.

O título “O Lado Colorido da Dor” surgiu da percepção de Loriane de que não havia como mudar a realidade. No entanto, ela sabia que poderia agir no presente, enfrentando a situação da melhor forma possível e aprendendo com ela. Com essa visão, a autora começou a se interessar por livros sobre autoconhecimento e programação mental, testando diversas maneiras de manter sua “mente blindada”.

“Tenho plena certeza de que fortalecer o meu emocional fez toda a diferença. Bem ou mal, tive a oportunidade de parar, sair da correria e me olhar, avaliar a vida que eu vinha levando. Foi um estalo para ver como havia coisas maravilhosas ao meu redor, pequenas coisas, inclusive, que eu não enxergava, não valorizava. Não foram as coisas ou os outros que mudaram, fui eu. Vida colorida? Somos nós que fazemos. Cada um sabe, ou precisa descobrir, o que deixa a sua vida colorida. Eu fui em busca de novas cores. Até novos cabelos ganhei depois de ser careca! Criei alternativas para me divertir: fiz chá de lenço para as amigas, fiz curso de maquiagem para aprender a melhorar a ‘cara de doente’, fui cantar num coral, fui correr, entre tantas outras formas de me manter animada”, conclui.

Após os tão esperados cinco anos desde o diagnóstico, Loriane recebeu o relatório do oncologista confirmando que tudo havia dado certo. Ao relembrar tudo o que havia enfrentado, ela concluiu: “Isso não pode ser esquecido, não como uma forma de me apegar a este passado ou de ter lembranças recorrentes da doença, mas como inspiração para eu mesma lembrar do quanto fui forte e corajosa. Comecei a escrever e levei um ano para terminar. Quando julguei que tinha concluído, me deu o estalo de que aquilo poderia ser o meu livro. Ao me questionar se teria coragem de expor minha história, pensei no tanto de pessoas que eu poderia ajudar com este livro e, pronto, a decisão estava tomada.”

“Este livro merece ser lido; é fácil, leve, emocionante e divertido. Cada capítulo tem o nome de uma cor, e eu deixo dicas que eu mesma testei e validei, pois funcionaram para mim. Com certeza vai ajudar não só aqueles que passam pela doença, seus familiares e amigos, mas qualquer pessoa que queira se inspirar e aprender sobre como lidar com as adversidades. Meu intuito é que ninguém mais precise passar pela dor para enxergar a vida colorida, e mostrar isso às pessoas se revelou uma missão para mim. E eu não vou fugir dela. Inicialmente, o livro foi lançado na minha cidade, e trabalhei com ele em várias ações, movimentos e palestras.” revela a autora.

Segundo Loriane, essas atividades continuam, pois a temática não deve ser abordada apenas no Outubro Rosa, já que as estimativas para o câncer só aumentam e as pessoas precisam de apoio. Os inúmeros retornos daqueles que já leram ou ouviram seu trabalho, relatando o quanto foram tocados, são sua motivação. Os primeiros mil exemplares se esgotaram, e embora tenha se perguntado se o projeto estaria concluído, seu coração não permitiu. Ela expressa sua determinação ao dizer que, como no famoso desenho, seu objetivo é ir ao infinito e além. Novos livros foram impressos e novas palestras serão realizadas, demonstrando seu comprometimento com metas cumpridas. Para ela, São Paulo representa apenas um novo começo.

Loriane conclui com emoção ao refletir sobre a jornada que a trouxe até aqui. “Acredito que ter publicado o livro após ter recebido a sentença de cura faz todo o sentido, pois posso provar que vencer o câncer é possível. Meu sentimento é de uma gratidão que transborda por ter tido a chance de resgatar minha vida, tanto no sentido da saúde física quanto ao reestruturar meu emocional. Sinto que cresci muito ao passar por este desafio. E juntar a esta vitória o sonho de publicar um livro de minha autoria deixa esta autora realmente sem palavras”.

Com a obra, Fübger não apenas celebra sua vitória pessoal, mas também se propõe a inspirar e apoiar outros que enfrentam desafios semelhantes, compartilhando suas cores e mostrando o lado colorido da dor.