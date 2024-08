VÍDEO – Cachorro-do-mato chama atenção no Centro de Brusque; conheça espécie

Um cachorro-do-mato foi avistado por um morador no pátio do Sindicato dos Comerciários de Brusque na manhã desta sexta-feira, 16. O leitor Tiago Doerner enviou um vídeo do animal ao jornal O Município.

Ele também é conhecido como graxaim-do-mato. Em entrevista ao O Município, o biólogo Adriel Paloschi explica que o animal é comum na maior parte do país e pode ser encontrado próximo a locais urbanos em busca de alimentos.

“Geralmente ele consome pequenos roedores ou até lixo doméstico. Apesar de serem animais calmos e que não oferecem risco ao ser humano, um risco para os graxains são as doenças transmitidas por cães domésticos, geralmente de rua, como a escabiose canina (sarna)”, diz.

De acordo com Adriel, a espécie é crepuscular noturna, ou seja, são ativos no período do anoitecer ao amanhecer.

“O animal provavelmente habita os fragmentos de floresta próximos a região do parque Leopoldo Moritz e parque Zoobotânico, áreas que ainda são refúgio para a vida silvestre no Centro da cidade. Isto é um privilégio para a nossa cidade”, finaliza.

