Mega-Sena: apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas no concurso 2762

Sete apostas de Brusque foram premiadas no concurso 2762 da Mega-Sena na noite da quinta-feira, 15. Um apostador de Guabiruba também recebeu valores.

As apostas de Brusque foram realizadas nas lotéricas Azambuja, Dom Joaquim, Pé Quente, Zingara e por meio de canais eletrônicos. Apenas uma, do tipo bolão, recebeu R$3.820,96. As demais receberam R$1.273,66.

Já a aposta de Guabiruba foi realizada na Mara Loterias. Ela foi premiada em R$1.273,66.

Sorteio

Os números sorteados foram 01 – 30 – 48 – 50 – 40 – 17. O prêmio estava acumulado em R$ 50 milhões.

Leia também:

1. Expectativa para criação de nova comarca em Guabiruba é pessimista

2. Confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Fila de espera para consultas oftalmológicas é zerada em Brusque

4. Mega-Sena 2762: confira os números sorteados nesta quinta-feira

5. Vaga de emprego: jornal O Município contrata motoboy



Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: